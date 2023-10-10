Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции

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Чемпионат Европы по футболу в 2032 году пройдет в Италии и Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александера Чеферина.

Об этом он объявил на заседании исполнительного комитета организации.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу 2028 года будет проведен в Великобритании и Ирландии. Ближайший турнир состоится в 2024 году в Германии.

Между тем исполком UEFA отменил решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось".

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Союз европейских футбольных ассоциаций также расторг контракт с российской компанией "Газпром". Сотрудничество с Лигой чемпионов было оговорено до 2024 года. "Газпром" также выступал спонсором двух чемпионатов Европы по футболу.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России