UEFA отменила решение о допуске к соревнованиям российских команд до 17 лет

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям среди игроков до 17 лет. Об этом заявил в соцсети X (Twitter) журналист Sky News Роб Харрис.

Заседание исполкома состоялось 10 октября в швейцарском Ньоне.

"В UEFA заявили, что "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось", – сообщил журналист.

Издание The Independent писало, что после решения о допуске юношеских сборных РФ на президента UEFA Александера Чеферина оказывалось давление с целью пересмотра вопроса.

Ранее исполнительный комитет UEFA призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России