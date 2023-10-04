Сборные РФ и Кении по футболу проведут товарищеский матч 16 октября

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Сборные по футболы России и Кении проведут товарищеский матч 16 октября. Об этом сообщается на сайте российского футбольного союза.

Встреча состоится на стадионе "Титаник Мардан" в турецкой Анталье. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Сборная РФ проведет сбор с 9 по 16 октября.

Между тем 12 октября РФ сыграет с командой Камеруна на "ВТБ-Арене" в Москве.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, впервые получили вызов.

В сентябре российская сборная по футболу сыграла с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе "Эль-Джануб", на нем присутствовали 13 835 человек.

Вторая сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта