02 октября, 18:11Спорт
Почти 30 футболистов вошли в состав сборной России на октябрьский сбор
Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
В состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, впервые получили вызов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Состав сборной России следующий:
- Вратари: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Илья Помазун.
- Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Сергей Волков, Арсен Адамов, Евгений Харин, Артем Макарчук.
- Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Максим Мухин, Иван Обляков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин.
- Нападающие: Александр Соболев, Федор Чалов, Иван Сергеев.
По словам тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, это максимально приближенный список игроков, на которых сейчас рассчитывают. Изменения в нем могут быть по объективным причинам, например по состоянию здоровья.
Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится с 9 по 16 октября. А 12 октября в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина сборная России встретится со сборной Камеруна в товарищеском матче.
Ранее сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. Со стороны катарцев мяч забил Ахмед Алаэльдин, в составе российской команды отличился Александр Солдатенков.
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