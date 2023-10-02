Почти 30 футболистов вошли в состав сборной России на октябрьский сбор

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

В состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, впервые получили вызов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Состав сборной России следующий:

Вратари: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Илья Помазун.

Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Илья Помазун. Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Сергей Волков, Арсен Адамов, Евгений Харин, Артем Макарчук.

Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Сергей Волков, Арсен Адамов, Евгений Харин, Артем Макарчук. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Максим Мухин, Иван Обляков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин.

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Максим Мухин, Иван Обляков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин. Нападающие: Александр Соболев, Федор Чалов, Иван Сергеев.

По словам тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, это максимально приближенный список игроков, на которых сейчас рассчитывают. Изменения в нем могут быть по объективным причинам, например по состоянию здоровья.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится с 9 по 16 октября. А 12 октября в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина сборная России встретится со сборной Камеруна в товарищеском матче.

Ранее сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. Со стороны катарцев мяч забил Ахмед Алаэльдин, в составе российской команды отличился Александр Солдатенков.