"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Московский футбольный клуб "Локомотив" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 1:0 в матче шестого тура МИР Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась на сочинском стадион "Фишт". Нападающий Максим Глушенков "Локомотива" забил гол на 56-й минуте. Кроме того, в стартовый состав московского ФК вернулся нападающий Артем Дзюба после пропуска двух матчей из-за травмы. Он сделал голевую передачу.

"Локомотив" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате. Московская команда набрала 9 очков, что позволило ей подняться на 8 место в турнирной таблице. В свою очередь, "Сочи" с 6 очками располагается на 12 строчке.

В следующем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику", "Сочи" на выезде ожидает встреча с "Оренбургом". Обе игры состоятся 3 сентября.

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