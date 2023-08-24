Карпин объяснил, почему не включил Захаряна в расширенный состав сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не включил новичка испанского клуба "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в расширенный состав национальный команды на сентябрьский сбор. Об этом сообщили в телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).

24 августа РФС выложил расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи, куда вошли 36 футболистов. Среди них не было Арсена Захаряна, который 19 августа перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо".

"Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе", – заявил главный тренер сборной.

Как рассказал Карпин, окончательный состав сборной он озвучит примерно через неделю.

По информации РФС, учебно-тренировочный сбор состоится с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах сборной России будет объявлено позже.

Ранее московский клуб "Динамо" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:2. Решающий гол был забит на последней минуте матча. Его совершил Вячеслав Грулев.

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