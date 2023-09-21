Сборная России по футболу сыграет с командой Камеруна 12 октября

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная РФ по футболу 12 октября проведет товарищескую игру с командой Камеруна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

По его словам, игра может состояться в Москве на "ВТБ-Арене".

Вместе с этим он рассказал, что РФС до конца года примет решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Дюков уточнил, что сейчас союз проводит переговоры с УЕФА по вопросу допуска российских команд до международных соревнований. Будет принято решение либо остаться по этой эгидой европейской ассоциации, либо сменить конфедерацию, сказал он.

Дюков добавил, что РФ может сменить конфедерацию самостоятельно, однако без неофициального согласия и одобрения ФИФА такой возможности не будет.

"То есть это не решение президента Российского футбольного союза, формально это решение исполкома, но я хочу, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности, потому что это важный и ответственный вопрос", – добавил Дюков.

12 сентября стало известно, что российская сборная сыграла с командой Катара в товарищеском матче. Встреча завершилась с результатом 1:1. Матч состоялся на стадионе "Эль-Джануб", на нем присутствовали 13 835 человек.

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