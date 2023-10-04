Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

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Чемпионат Европы по футболу 2028 года состоится в Великобритании и Ирландии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В перечне претендентов на проведение указывалась Турция, но позже Анкара отказалась от своей заявки. Официально решение будет ратифицировано 10 октября в швейцарском Ньоне.

В частности, российская сторона также подавала свою заявку на проведение турнира. Она выбыла из конкурса из-за отстранения.

Евро-2028 должно было стать первым в истории турниром с участием 32 команд. Однако в январе 2023-го UEFA оставил лишь 24 команды.

Международная федерация футбола (FIFA) вместе с UEFA весной 2022 года отстранили российскую сборную и все клубы РФ от участия во всех состязаниях, которые контролируют эти организации.

В сентябре этого года исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций рекомендовал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В UEFA подчеркнули, что атлеты должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.

Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх