Матчи чемпионата мира по футболу 2030 года пройдут на территории шести стран

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Матчи чемпионата мира по футболу 2030 года пройдут в шести странах. Об этом пишет The Athletic.

Основными хозяевами турнира будут Португалия, Марокко и Испания. Первые три игры чемпионата состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. В перечне претендентов на проведение указывалась Турция, но позже Анкара отказалась от своей заявки. Официально решение будет ратифицировано 10 октября в швейцарском Ньоне.

Международная федерация футбола (FIFA) вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) весной 2022 года отстранили российскую сборную и все клубы РФ от участия во всех состязаниях, которые контролируют эти организации.

В среду, 4 октября, FIFA допустила к соревнованиям сборные России до 17 лет под эгидой организации.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные РФ