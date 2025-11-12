Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 11:33

Регионы

Еще один кот мог застрять в стене набережной в Петербурге

Фото: vk.com/koshkispas

Еще один кот мог застрять в стене набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает служба спасения животных "Кошкиспас".

В августе этого года волонтеры неделю спасали кота, который забрался в щель в граните на Фонтанке. Работе мешали волны от проходящих катеров. Спасатели в гидрокостюмах не могли достать кота. Также не получалось вытащить животное петлей. В итоге его удалось поймать с помощью клетки.

Сейчас волонтеры заметили кота, который появился у дренажной трубы, которая выходит из облицовки стены набережной канала Грибоедова. Они уже приняли несколько попыток спуститься к животному, но кот то прячется, то не появляется совсем.

В организации обратились к жителям Санкт-Петербурга и попросили проследить, не появится ли кот в отверстии снова.

Ранее в Москве спасли спаниеля, который провалился в канализационный люк. Животное обнаружили на глубине четырех метров по шею в воде. Спасатели посадили собаку в переноску и вытянули наверх.

В Петербурге спасли кота из ловушки на набережной Фонтанки

Читайте также


животныерегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика