Волонтеры в Санкт-Петербурге четыре дня спасают кота, застрявшего в стене набережной

Фото: vk.com/КОШКИСПАС. Спасение животных.

В Санкт-Петербурге четыре дня пытаются спасти кота, застрявшего в стене набережной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на спасателей службы "Кошкиспас".

Неизвестно, как кот оказался у воды. По одной из версий, он пытался спастись и забрался в щель в граните на Фонтанке, из которой теперь не может выбраться. Ситуацию усложняет предстоящий подъем уровня воды.

Волонтеры уже предпринимали несколько попыток вытащить животное, но они не увенчались успехом. Вытащить кота с помощью петли не получилось, спасатели в гидрокостюмах, нырнувшие в воду, также не смогли помочь. Работе мешают волны от проходящих туристических катеров.

В организации уточнили, что кот не идет в ловушку, поскольку сыт, и поэтому нужно, чтобы чувство голода стало сильнее, чем чувство страха.

"Оставлять же ловушку на ночь... Если у нас обкрадывают кота Елисея и Чижика-Пыжика, забирая копейки, – оставить не вариант. Очень мало людей", – добавили в "Кошкиспас".

В "Мостотресте" технически не могут помочь волонтерам, однако остаются с ними на связи. Попытки спасти животное продолжаются.

Ранее в Подмосковье спасли лисенка, который неделю провел в погребе. Животное обнаружил владелец дома. Он понял, что не может помочь лису самостоятельно, и вызвал специалистов.

Прибывшие спасатели спустились в подвал и накинули на животное самодельную петлю. Детеныш был напуган, но агрессии не проявлял. После спасения маленький хищник вернулся в лес.

