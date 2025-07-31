Умер нижегородский пес-толстяк Кругетс

Фото: телеграм-канал "БФ СостраданиеНН"

Пес-толстяк Кругетс, живший в Нижнем Новгороде, скончался в ветеринарном госпитале, сообщили на странице приюта "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте".

Волонтеры рассказали, что животное "тихо" скончалось в ночь на 31 июля, находясь на стационарном лечении. Врачи принимали попытки его спасти, но они оказались безуспешными.

В организации сообщили, что кончина собаки, за которой жители Нижнего Новгорода наблюдали на протяжении полутора лет, стала неожиданностью для всех. Накануне Кругетсу стало плохо, и его отправили в больницу.

"Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда", – добавили волонтеры.

Пса, который весил около 100 килограммов, нашли на улице в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. Крайняя степень ожирения причиняла ему боль, поэтому он все время лежал. В итоге ветеринары подобрали диету и помогли ему с похудением. Уже к концу 2023 года он стал весить 64 килограмма.

С мая 2024 года волонтеры искали для него новых хозяев, но никто не откликнулся. Специалисты предполагали, что идеальным для него было бы проживание в частном доме с огороженной территорией.