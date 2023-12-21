Новгородский пес похудел на 36 килограммов за два месяца

Фото: vk.com/bfsostradanie

Пес по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода, который весил около 100 килограммов, похудел на 36 килограммов за два месяца. Об этом сообщается на официальной странице фонда "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте".

Волонтеры подобрали собаку на улице. Из-за лишнего веса животному было сложно передвигаться. Специалисты хотели сделать рентген суставов лап, однако не смогли из-за ожирения.

Под наблюдением добровольцев Кругетс похудел до 64 килограммов. Однако ему нужно весить не больше 50 килограммов, чтобы он мог пройти полноценное обследование.

Ветеринары подобрали для пса диету. При этом Кругетса назвали ленивым, поскольку гулять он не любит.

Ранее сотрудники омского муниципального приюта для животных нашли щенка с пятью лапами во время очередного отлова собак.

Щенку дали кличку Снежок. Ему планируют найти хозяев, однако сначала собака пройдет медобследование. Пятую лапу ему, вероятно, придется ампутировать. В приюте объяснили, что добавочная конечность у собаки – это врожденный порок развития.



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