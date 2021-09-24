Оснований для введения локдауна в России нет – Попова

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Оснований для введения нового локдауна в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет", – сказала она.

Попова также коснулась вопроса окончания пандемии. По ее словам, повода говорить об этом нет, поскольку у многих людей еще не сформировался иммунитет к коронавирусу.

Попова подчеркнула, что в России сейчас наблюдается рост случаев как сезонных заболеваний, так и COVID-19, причем тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией в настоящее время растет в 36 субъектах страны, прежде всего, это касается мегаполисов, напомнила глава Роспотребнадзора.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что показатель роста в упомянутых регионах составляет от 6 до 7 процентов. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации там будет зависеть от уровня вакцинации населения.

