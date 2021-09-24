Оснований для введения локдауна в России нет – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оснований для введения нового локдауна в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
"Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет", – сказала она.
Попова также коснулась вопроса окончания пандемии. По ее словам, повода говорить об этом нет, поскольку у многих людей еще не сформировался иммунитет к коронавирусу.
Попова подчеркнула, что в России сейчас наблюдается рост случаев как сезонных заболеваний, так и COVID-19, причем тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией в настоящее время растет в 36 субъектах страны, прежде всего, это касается мегаполисов, напомнила глава Роспотребнадзора.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что показатель роста в упомянутых регионах составляет от 6 до 7 процентов. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации там будет зависеть от уровня вакцинации населения.
Москвичам рассказали, введут ли снова QR-коды из-за новой вспышки коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: