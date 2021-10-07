В Абу-Даби отменяют карантин для привитых россиян

Абу-Даби отменяет карантин для россиян, привитых "Спутником V". Там власти официально признали российскую вакцину.

Перед поездкой в столицу Объединенных Арабских Эмиратов нужно пройти регистрацию в специальном приложении, заполнить форму для прибывающих и загрузить сертификат о вакцинации. Такие разъяснения дали в АТОР.

Кроме того, в аэропорту попросят сдать экспресс-тест на коронавирус.

Ранее россиянам, приехавшим на отдых в Абу-Даби, приходилось соблюдать 10-дневный карантин в отеле-обсерваторе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.