Число делающих прививку от коронавируса выросло в 4 раза за полторы недели – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил рост числа граждан страны, которые делают прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", – заявил министр.

По словам главы Минздрава, нерабочая неделя призвана сбить темп распространения коронавируса. Кроме того, Мурашко призвал россиян использовать свободное время для вакцинации от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин накануне поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу. 30 октября министр выехал во Владимирскую область.

20 октября Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В Москве данный режим ввели с 28 октября.