В первый нерабочий день количество пассажиров московского метро снизилось на 27%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в первый нерабочий день количество пассажиров метро снизилось на 27% – до 5,19 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В четверг, 28 октября, количество пассажиров метро снизилось на 27% – с 7 миллионов до 5,19 миллиона человек", – говорится в сообщении.

Также известно о снижении на 24% количества пассажиров наземного городского транспорта – с 4 до 3 миллионов человек.

В Москве с 28 октября начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, остановлена работа предприятий и организаций.

Исключение составляют продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продаж товаров первой значимости.