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08:31

В Ростуризме попросили власти Египта проверить курортные отели

туризм за рубежом безопасность

Фото: Depositphotos/slava296

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Египта обеспечить безопасности российских туристов во время отдыха на курортах страны. Об этом она заявила во время телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халед Эленани, передает РБК.

Стороны обсудили инцидент с отравлением россиян в Хургаде. Догузова призвала взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания.

Эленани рассказал, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте россиян.

Догузова напомнила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и Ростуризм прогнозирует, что зимой египетские курорты будут одним из самых востребованных теплых направлений отдыха среди жителей РФ.

Об отравлении нескольких десятков российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде стало известно 31 октября. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 47 человек.

Расследованием инцидента занимается египетская Генпрокуратура. Уголовное дело по факту отравления российских туристов по части 1 статьи 238 УК РФ возбуждено Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан.

СК по Татарстану завел уголовное дело после отравления россиян в Египте

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