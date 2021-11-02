В Ростуризме попросили власти Египта проверить курортные отели

08:31
Фото: Depositphotos/slava296
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Египта обеспечить безопасности российских туристов во время отдыха на курортах страны. Об этом она заявила во время телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халед Эленани, передает РБК.
Стороны обсудили инцидент с отравлением россиян в Хургаде. Догузова призвала взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания.
Эленани рассказал, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте россиян.
Догузова напомнила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и Ростуризм прогнозирует, что зимой египетские курорты будут одним из самых востребованных теплых направлений отдыха среди жителей РФ.
Об отравлении нескольких десятков российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде стало известно 31 октября. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 47 человек.
Расследованием инцидента занимается египетская Генпрокуратура. Уголовное дело по факту отравления российских туристов по части 1 статьи 238 УК РФ возбуждено Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан.
СК по Татарстану завел уголовное дело после отравления россиян в Египте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: