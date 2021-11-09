В АТОР рассказали, какие из открытых с 9 ноября стран примут туристов

Со вторника, 9 ноября, Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами, которое ранее было прервано из-за ситуации с коронавирусом. В список вошли Швеция, Словения, Норвегия, Нидерланды, Оман, Багамы, Тунис, Таиланд и Иран. Разбираемся, какие из этих направлений принимают туристов, а также во сколько может обойтись отдых.



Правила перелета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить полеты в девять новых стран в последнем месяце осени. С 9 ноября было восстановлено регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией. Однако не все из этих направлений готовы принять туристов.

В частности, отдыхающие не смогут посетить Нидерланды. Туда пускают только граждан отдельных стран, а также путешественников с определенными целями, в число которых не входит туризм. Аналогичная ситуация с Норвегией и Швецией.



Иран

По информации сайта Международной ассоциации воздушного транспорта, для поездки в Иран путешественникам из России необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее чем за 96 часов до прибытия в страну. На месте нужно пройти еще один и провести на самоизоляции 14 дней за свой счет.

Эти правила не распространяются на вакцинированных туристов: им не нужно соблюдать карантин. Однако таким путешественникам все равно потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Он также должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до прилета.

При этом представители посольства Ирана в столице заявили, что гражданам из России (как привитым, так и непривитым) не нужно уходить на карантин и сдавать ПЦР-тест по прилете.



Багамы и Таиланд

Путешественники, отправляющиеся на Багамы, должны подать заявление на получение туристической медицинской визы. Это можно сделать на сайте travel.gov.bs. Вместе с тем для въезда на острова необходим отрицательный ПЦР-тест: его следует сделать не ранее чем за пять дней до прибытия. При этом детям от 2 до 11 лет можно пройти экспресс-тестирование на антиген.

Его же разрешается сделать туристам, которые прошли вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Российские вакцины на Багамах не признаются, поэтому при перемещении между островами гражданам придется сдавать тест на антиген.

Путешествие в Таиланд доступно только привитым туристам, в том числе вакцинированным "Спутником V". Привитые граждане без карантина смогут отдыхать в провинциях Краби, Пхукет, Сураттхани и Пханг Нга.



Оман

В Оман могут отправиться вакцинированные россияне, если вторая доза препарата получена не позднее чем за две недели до поездки. Препарат "Спутник V" признается. Перед полетом пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте – там же есть перечень всех необходимых документов. На портал следует загрузить сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста.

Если перелет до страны занимает более восьми часов, то пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 96 часов или за 72 часа до поездки, если это короткий международный рейс.

Протестироваться можно и на месте. Услуга обойдется примерно в 65 долларов, но до получения результата придется носить электронный браслет стоимостью около 16 долларов. При этом пассажира могут поместить на карантин. Визу в Оман можно получить по прилете в страну.



Словения

Россияне смогут прилететь в Словению, если у них уже есть шенгенская виза. При этом для въезда в страну необходимо выполнить одно из условий:



отрицательный результат ПЦР-теста, взятого за 72 часа до прибытия, или же отрицательный экспресс-тест на антиген, пройденный за 48 часов;

COVID-сертификат Евросоюза в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом (DCC EU);

COVID-сертификат третьей страны в электронном или бумажном формате и с QR-кодом. Он должен содержать те же данные, что и DCC ЕС, выдаваться на английском языке компетентным органом здравоохранения третьей страны;

справка о вакцинации ("Спутник V" принимается);

справка переболевшего о положительном результате ПЦР-теста старше 10 дней, но не старше 180 дней;

доказательство выздоровления, доказательство вакцинации: человек получил одну дозу препарата в течение периода не более чем 180 дней с момента положительного результата теста ПЦР или с момента появления симптомов.

Тунис

Для поездки в Тунис туристам необходимо заполнить бланк о состоянии здоровья на сайте. После этого будут созданы два документа, которые необходимо распечатать, подписать, а после предъявить до посадки и по прибытии в иммиграционной службе.

Путешественники старше 12 лет, которые летят в Тунис или транзитом через него, должны сделать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до отправления из первого пункта. Результат теста должен быть с QR-кодом или же выдан компетентными органами на французском, английском или арабском языках.

Самостоятельных туристов по прибытии ждет карантин. У путешественника должна быть оплачена бронь в специальном отеле на 10 дней, трансфер между аэропортом и местом проживания и стоимость теста (его сделают в течение последних 24 часов пребывания в отеле).

Эти правила не коснутся тех, кто путешествует в рамках организованной туроператором поездки по системе "все включено"; имеющих сертификат о вакцинации (все российские вакцины признаются); пассажиров младше 18 лет в сопровождении полностью вакцинированного родителя или опекуна.



Во сколько обойдется отдых?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что, помимо возобновления авиасообщения с новыми странами, с 9 ноября появились чартерные рейсы в Египет. По словам эксперта, в зимнем сезоне эта страна пользуется популярностью у путешественником наравне с ОАЭ и Доминиканой. Востребованы также Куба, Мексика, Сейшелы и Мальдивы.

"Из девяти вновь открывшихся стран можно выделить Таиланд. С учетом того, что на курортах Средиземноморья сезон уже завершен. В Таиланд пока не летают чартерные рейсы, мы очень надеемся, что протокол въезда будет постепенно упрощаться", – сказал Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Стоимость отдыха в Таиланде зависит от цены билета на самолет. Там объекты размещения стоят недорого, можно забронировать отель на неделю за 50 тысяч рублей, но за сколько вы купите билеты, неизвестно. Билеты есть за 40, за 80 тысяч рублей, как повезет, в какое время будете покупать.

По словам специалиста, обычно пользуется спросом Тунис, но он больше подходит для летнего отдыха. "Туда есть пакетные туры. Но все-таки зимой это направление для спа-туризма", – уточнил Горин.

Вместе с тем эксперт порекомендовал сейчас путешествовать организованно, через турагентства. Так поездка будет безопаснее и финансово выгоднее, подытожил Горин.