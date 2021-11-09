В АТОР рассказали, какие из открытых с 9 ноября стран примут туристов

Со вторника, 9 ноября, Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами, которое ранее было прервано из-за ситуации с коронавирусом. В список вошли Швеция, Словения, Норвегия, Нидерланды, Оман, Багамы, Тунис, Таиланд и Иран. Разбираемся, какие из этих направлений принимают туристов, а также во сколько может обойтись отдых.
Правила перелета
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить полеты в девять новых стран в последнем месяце осени. С 9 ноября было восстановлено регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией. Однако не все из этих направлений готовы принять туристов.
В частности, отдыхающие не смогут посетить Нидерланды. Туда пускают только граждан отдельных стран, а также путешественников с определенными целями, в число которых не входит туризм. Аналогичная ситуация с Норвегией и Швецией.
Иран
По информации сайта Международной ассоциации воздушного транспорта, для поездки в Иран путешественникам из России необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее чем за 96 часов до прибытия в страну. На месте нужно пройти еще один и провести на самоизоляции 14 дней за свой счет.
Эти правила не распространяются на вакцинированных туристов: им не нужно соблюдать карантин. Однако таким путешественникам все равно потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Он также должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до прилета.
При этом представители посольства Ирана в столице заявили, что гражданам из России (как привитым, так и непривитым) не нужно уходить на карантин и сдавать ПЦР-тест по прилете.
Багамы и Таиланд
Путешественники, отправляющиеся на Багамы, должны подать заявление на получение туристической медицинской визы. Это можно сделать на сайте travel.gov.bs. Вместе с тем для въезда на острова необходим отрицательный ПЦР-тест: его следует сделать не ранее чем за пять дней до прибытия. При этом детям от 2 до 11 лет можно пройти экспресс-тестирование на антиген.
Его же разрешается сделать туристам, которые прошли вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Российские вакцины на Багамах не признаются, поэтому при перемещении между островами гражданам придется сдавать тест на антиген.
Путешествие в Таиланд доступно только привитым туристам, в том числе вакцинированным "Спутником V". Привитые граждане без карантина смогут отдыхать в провинциях Краби, Пхукет, Сураттхани и Пханг Нга.
Оман
В Оман могут отправиться вакцинированные россияне, если вторая доза препарата получена не позднее чем за две недели до поездки. Препарат "Спутник V" признается. Перед полетом пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте – там же есть перечень всех необходимых документов. На портал следует загрузить сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста.
Если перелет до страны занимает более восьми часов, то пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 96 часов или за 72 часа до поездки, если это короткий международный рейс.
Протестироваться можно и на месте. Услуга обойдется примерно в 65 долларов, но до получения результата придется носить электронный браслет стоимостью около 16 долларов. При этом пассажира могут поместить на карантин. Визу в Оман можно получить по прилете в страну.
Словения
Россияне смогут прилететь в Словению, если у них уже есть шенгенская виза. При этом для въезда в страну необходимо выполнить одно из условий:
- отрицательный результат ПЦР-теста, взятого за 72 часа до прибытия, или же отрицательный экспресс-тест на антиген, пройденный за 48 часов;
- COVID-сертификат Евросоюза в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом (DCC EU);
- COVID-сертификат третьей страны в электронном или бумажном формате и с QR-кодом. Он должен содержать те же данные, что и DCC ЕС, выдаваться на английском языке компетентным органом здравоохранения третьей страны;
- справка о вакцинации ("Спутник V" принимается);
- справка переболевшего о положительном результате ПЦР-теста старше 10 дней, но не старше 180 дней;
- доказательство выздоровления, доказательство вакцинации: человек получил одну дозу препарата в течение периода не более чем 180 дней с момента положительного результата теста ПЦР или с момента появления симптомов.
Тунис
Для поездки в Тунис туристам необходимо заполнить бланк о состоянии здоровья на сайте. После этого будут созданы два документа, которые необходимо распечатать, подписать, а после предъявить до посадки и по прибытии в иммиграционной службе.
Путешественники старше 12 лет, которые летят в Тунис или транзитом через него, должны сделать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до отправления из первого пункта. Результат теста должен быть с QR-кодом или же выдан компетентными органами на французском, английском или арабском языках.
Самостоятельных туристов по прибытии ждет карантин. У путешественника должна быть оплачена бронь в специальном отеле на 10 дней, трансфер между аэропортом и местом проживания и стоимость теста (его сделают в течение последних 24 часов пребывания в отеле).
Эти правила не коснутся тех, кто путешествует в рамках организованной туроператором поездки по системе "все включено"; имеющих сертификат о вакцинации (все российские вакцины признаются); пассажиров младше 18 лет в сопровождении полностью вакцинированного родителя или опекуна.
Во сколько обойдется отдых?
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что, помимо возобновления авиасообщения с новыми странами, с 9 ноября появились чартерные рейсы в Египет. По словам эксперта, в зимнем сезоне эта страна пользуется популярностью у путешественником наравне с ОАЭ и Доминиканой. Востребованы также Куба, Мексика, Сейшелы и Мальдивы.
"Из девяти вновь открывшихся стран можно выделить Таиланд. С учетом того, что на курортах Средиземноморья сезон уже завершен. В Таиланд пока не летают чартерные рейсы, мы очень надеемся, что протокол въезда будет постепенно упрощаться", – сказал Горин.
По словам специалиста, обычно пользуется спросом Тунис, но он больше подходит для летнего отдыха. "Туда есть пакетные туры. Но все-таки зимой это направление для спа-туризма", – уточнил Горин.
Вместе с тем эксперт порекомендовал сейчас путешествовать организованно, через турагентства. Так поездка будет безопаснее и финансово выгоднее, подытожил Горин.