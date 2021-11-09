Россия возобновила авиасообщение с Тунисом, Таиландом, Багамами и еще шестью странами

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Со вторника, 9 ноября, Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией, прерванное из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, рейс на Багамы – из Москвы в Нассау – будет выполняться дважды в неделю. Трижды в неделю будет выполняться рейс в столицу Ирана из Москвы, и один раз в неделю – из Сочи.
Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по маршрутам Москва – Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва – Эйндховен (два рейса в неделю). Также по два рейса в неделю будут выполняться в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского , Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.
В Норвегию будут выполняться по два рейса в неделю по маршрутам Санкт-Петербург – Берген и Санкт-Петербург – Осло.
С Оманом авиасообщение восстановилось по маршруту Москва – Маскат (два рейса в неделю), со Словенией по маршруту Москва – Любляна (три рейса в неделю).
В Тунис из Москвы будет осуществляться семь рейсов в неделю до Монастира. Также по два рейса в неделю – из Санкт-Петербурга и аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты.
Авиасообщение со Швецией открылось по маршрутам Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гетеборг. Они будут осуществляться по два раза в неделю.
В Таиланд с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте можно улететь по направлениям Москва – Бангкок и Москва – Пхукет. Также по одному рейсу в неделю будут осуществляться полеты в Бангкок и Пхукет из аэропортов России, из которых возобновлены международные перелеты.
Также с 9 ноября Россия сняла ограничения на авиасообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией. Помимо этого, увеличилось число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.
С 5 октября Россия возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Также было увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.
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