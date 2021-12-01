В Минздраве допустили скорое появление штамма "Омикрон" в России

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Появление штамма "Омикрон" в России может произойти в скором времени, предположил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире программы "ДокТок" на Первом канале.

"С очень с высокой вероятностью "Омикрон" придет все равно", – подчеркнул Чуланов.

Специалист допустил, что новая мутация способна вытеснить "Дельта"-штамм. Для этого "Омикрон" должен быть более контагиозен, заявил он.

Чуланов добавил, что защиту от штамма "Омикрон" гарантированно будет обеспечивать высокий иммунитет к коронавирусу.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Накануне в России разработали тест для выявления нового штамма "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.