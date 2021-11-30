Попова попросила россиян провести новогодние праздники дома

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Новогодние праздники лучше провести дома и не выезжать за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи", – заявила Попова.
По ее словам, ситуация с закрытием границ в мире меняется достаточно быстро и у туристов есть реальный риск вместо отдыха получить большое количество проблем, в частности со здоровьем.
Ранее вирусолог, бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов предложил ограничить поездки за рубеж россиян, которые не вакцинированы от коронавируса, чтобы не допустить распространения нового штамма "Омикрон".
Заболеваемость коронавирусом сокращается в 56 регионах РФ – Попова
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