Около 40% туристов задумались об отказе от поездок на Новый год из-за ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 40% российских туристов задумались об отказе от путешествий в период новогодних праздников из-за коронавирусных ограничений. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она отмечает, что отношение граждан к мерам безопасности разделилось примерно поровну. Порядка 40% стали более взвешенно принимать решения и планировать поездки за границу. При этом аналогичное количество россиян не собираются отказываться от путешествий ни при каких обстоятельствах.
"У нас примерно 40% потребителей, что называется, в гробу видали все рекомендации. Они говорят: "Мы рискнем. Мы хотим, покупаем и поедем. Ну, не поедем, значит, перенесем поездку", – пояснила Ломидзе.
Она отметила, что лидирующими направлениями на новогодние праздники в этом году являются Египет, Турция, Куба, Доминикана и Мальдивы. Введение ограничений на путешествия в эти страны может стать ощутимым ударом для рынка.
Исполнительный директор АТОР напомнила, что на данный момент россиянам доступны примерно 25 полноценных туристических направлений, а в общей сложности открыты с разными ограничениями более 50 стран.
Желающим отправиться в поездку Ломидзе порекомендовала приобрести полис страхования от невыезда, подчеркнув, что он не включает компенсацию в случае закрытия границ или введения ограничений из-за коронавируса.
"Этот полис дает возможность возврата, если человек заболел, заболели члены его семьи. То есть это дополнительная подстраховка, но в контексте возможного закрытия границ никаких специальных мер, чтобы минимизировать свои потери, не существует", – заключила эксперт.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательнее отнестись к поездкам в другие регионы и страны в период новогодних праздников. По ее словам, появление нового "Омикрон"-штамма коронавируса влечет за собой большие риски, не позволяя прогнозировать ситуацию и предполагать, какие ограничения могут быть введены в будущем.
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