Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов на российские курорты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На прошлой неделе стоимость авиаперелетов в одну сторону в наиболее популярные курортные города на юге России снизилась в среднем на 6% – с 6 000 до 5 600 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Так, стоимость билетов в Краснодар упала на 34%, Ростов-на-Дону – на 28%, а в Анапу – на 20%. Меньше всего эта тенденция коснулась Геленджика и Симферополя, куда билеты подешевели только на 9%, а также Астрахани (6%).
Между тем средняя цена перелета в Сочи, наоборот, возросла с 5 200 до 6 300 рублей.
"Безусловно, то, что открылась Турция, открылся Египет, конечно, это серьезно влияет... Две волны непогоды, которые уже были в этом году и по Крыму, и по Краснодарскому краю, – конечно, это все сказывается на спросе", – прокомментировал ситуацию директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Уточняется, что в рамках исследования были проанализированы бронирования, совершенные в период с 28 июня по 4 июля, а также с 5 по 11 июля с вылетом в августе.
Ранее специалисты выяснили, на сколько упал спрос на российские курорты после ужесточения антиковидных мер. Так, популярность Краснодарского края снизилась на 10%, Сочи – на 15%, Анапы – на 20%, а билеты в Геленджик стали искать на 30% реже, чем раньше.
При этом спрос на путешествия в Нальчик вырос на 30%, а также россияне заинтересовались поездками в Москву, Самару и Архангельск. Востребованность этих трех направлений выросла на 20%.
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