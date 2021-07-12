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Туризм

12 июля, 20:11

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Какие правила для въезда в Краснодарский край будут действовать с 1 августа

Отдых по прививке: при каких условиях пустят на курорты Краснодарского края
туризм регионы

С 1 августа в Краснодарском крае начнут действовать новые правила для въезда туристов. Посетить курорты смогут вакцинированные россияне, в том числе и те, кто привился только первым компонентом вакцины. Также пройти процедуру разрешено непосредственно в самом регионе в течение трех дней. Рассказываем, с какими еще документами примут отдыхающих.

Отдых по новым правилам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 июля подписал изменения в постановлении "О введении режима повышенной готовности", который введен в регионе до 1 октября 2021 года. По новым правилам с 1 августа в краевые санатории и отели смогут заселяться те, кто в электронном или бумажном виде имеет на руках следующие документы:

  • медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг (распространяется только на тех туристов, с момента выздоровления которых прошло не более полугода до заселения);
  • сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
  • при противопоказаниях к прививке необходимо иметь справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения);
  • несовершеннолетним от 15 до 18 лет также нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг;
  • отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения) и добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней со дня вселения.

Последней категории отдыхающих будет необходимо самостоятельно обратиться в прививочный пункт. Уточняется, что правило действует и для тех туристов, которые не предоставили документы, подтверждающие медотвод.

Исключение из этих правил сделано только для детей до 14 лет: им не требуется доказывать иммунологический статус.

Понести ответственность

За неисполнение новых требований посещения курорта туристам грозит административная ответственность. Если человек приехал без прививки и не обратился в организацию для прохождения вакцинации, то он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края объяснили, что требование распространяется и на тех туристов, которые приехали на отдых на срок до трех дней.

Сроки проживания постановлением не оговариваются... Где будет сделана вакцина – неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток.
из сообщения Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В региональном ведомстве напомнили, что вся информация о привившихся отображается в единой федеральной базе, поэтому неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности". Таким образом, если турист не успел сделать прививку на курорте, он обязан пройти процедуру по возвращении домой. Иначе отдыхающему грозит привлечение к ответственности.

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