Попасть в Венгрию можно по российскому сертификату о вакцинации – посол РФ

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Граждане РФ могут попасть в Венгрию по российским сертификатам о вакцинации. Об этом посол РФ Евгений Станиславов рассказал в интервью журналу Magyar Demokrata, текст которого опубликован на сайте диппредставительства.

"На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда. <...> Российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации", – сказал дипломат.

Он добавил, что граждане Венгрии могут приехать в Россию, предъявив отрицательный ПЦР-тест вне зависимости от того, привиты они или нет, – вопрос признания венгерских сертификатов в настоящее время прорабатывается.

С 27 июля этого года на фоне высокого спроса на туры Венгрия разрешила российским туристам въезд в страну при условии прохождения всех этапов вакцинации. Власти полагают, что более мягкие правила должны увеличить популярность поездок в Венгрию.

