Венгрия откроет въезд для привитых туристов из России

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Правительство Венгрии заявило о намерении разрешить туристам из России свободно въезжать в страну при условии прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", – заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он уточнил, что с 27 июля российским путешественникам для въезда не потребуется никаких дополнительных тестирований.

Он также отметил, что Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. Граждане Венгрии могут свободно получать туристические визы в РФ при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее Хорватия ужесточила требования к туристам из России. Российским туристам для посещения Хорватии теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Эту справку необходимо будет предъявлять при въезде в страну даже тем путешественникам, которые прошли вакцинацию или ранее переболели коронавирусом.