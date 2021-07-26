Венгрия откроет въезд для привитых туристов из России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правительство Венгрии заявило о намерении разрешить туристам из России свободно въезжать в страну при условии прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", – заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он уточнил, что с 27 июля российским путешественникам для въезда не потребуется никаких дополнительных тестирований.
Он также отметил, что Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. Граждане Венгрии могут свободно получать туристические визы в РФ при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
Ранее Хорватия ужесточила требования к туристам из России. Российским туристам для посещения Хорватии теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Эту справку необходимо будет предъявлять при въезде в страну даже тем путешественникам, которые прошли вакцинацию или ранее переболели коронавирусом.
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