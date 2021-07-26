Турция не планирует ужесточать антиковидные ограничения для россиян – посольство в РФ

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Турецкие власти не планируют ужесточать антиковидные меры или вводить какие-либо ограничения для россиян, приезжающих в страну на отдых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в России.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", – отметили в диппредставительстве.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за ситуации с коронавирусом призвал ввести в стране некоторые ограничения, в частности ужесточить меры по отношению к российским туристам.

До этого о более строгих мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции говорил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Так, 24 июля в стране зафиксировали более 11 тысяч новых случаев COVID-19, а уже 25 июля был установлен новый антирекорд – количество инфицированных превысило 12 тысяч.

