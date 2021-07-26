Хорватия ужесточила требования к туристам из России

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Российским туристам для посещения Хорватии теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Так, эту справку необходимо будет предъявлять при въезде в страну даже тем путешественникам, которые прошли вакцинацию или ранее переболели коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

Институт общественного здравоохранения Хорватии объяснил, что данные меры были приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России и еще ряде стран.

"С 26 июля у туристов на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране. А для граждан, въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии, сохраняется 14-дневный карантин", – говорится в сообщении Института.

Отмечается, что целью данных мер является недопущение в страну новых штаммов коронавируса.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за ситуации с коронавирусом призвал ввести в стране некоторые ограничения, в частности ужесточить меры по отношению к российским туристам.

До этого о более строгих мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции говорил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Так, 24 июля в стране зафиксировали более 11 тысяч новых случаев COVID-19, а уже 25 июля был установлен новый антирекорд – количество инфицированных превысило 12 тысяч.

