Словения возобновила выдачу туристических виз для россиян

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Словения возобновила выдачу гражданам России всех типов виз, в том числе для туристических поездок. Об этом сообщается на сайте словенского посольства в Москве.

Из-за коронавируса заявления о выдаче виз принимаются только через центры VFS Global в России.

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение со Словенией, а также Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом и Швецией.

Кроме того, в РФ были сняты ограничения на авиасообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией. Помимо этого, увеличилось число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.

