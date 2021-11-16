В РСТ рассказали об изменении стоимости туров на Кубу после снятия ограничений на перелеты

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После снятия ограничений на перелеты стоимость путевок на Кубу будет зависеть от спроса, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Обычно стоимость туров по данному направлению начиналась от 140 000 на двоих, сообщает "Газета.ру".

Горин рассказал, что до 1 декабря в Кайо-Коко и Варадеро может летать определенное количество регулярных рейсов.

"Сейчас, после отмены ограничений по Кубе, можно будет полноформатно восстанавливать воздушное сообщение и в другие города, например в Гавану, так как на Кубе разрешено с учетом высокой вакцинации населения снятие ограничений, на Кубе как раз сейчас будет проще расширять и туристические предложения", – подчеркнул эксперт.

По словам Горина, снятие ограничений на авиасообщения с Аргентиной и Бразилией играет важную роль для граждан этих стран.

"Открытие воздушного сообщения с новыми странами впоследствии дает возможность планировать поездки зарубежным гражданам – из визовых стран получать российскую визу, из безвизовых стран – просто путешествовать. Но как таковых регулярных рейсов и до пандемии у нас ни с Аргентиной, ни с Бразилией не было и вряд ли будет", – считает вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. С приходом зимы РФ снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

