В РСТ рассказали, могут ли российские туристы полететь в Израиль

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что, несмотря на признание Израилем вакцины "Спутник V", россияне с туристическими целями полететь в эту страну пока не смогут.

Ранее в Минздраве Израиля сообщили, что привитые двумя компонентами вакцины "Спутник V" граждане РФ с 1 декабря смогут въезжать на территорию государства. При этом отечественный препарат признается израильскими властями с 15 ноября. Тем не менее туристам все равно придется соблюдать ряд ограничений по прилете. В частности, они будут обязаны сдавать серологический тест на наличие антител.

По словам Горина, решение Израиля еще не говорит о том, что россияне смогут отправиться в эту страну в качестве туристов.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Для российских туристов Израиль пока недоступен. Организованные поездки невозможны до принятия соответствующего постановления Оперативным штабом. Решение израильских властей в данном случае – это конкретно их позиция. На сегодняшний день по Израилю у нас Оперштаб правительства не принимал решения об открытии регулярного воздушного сообщения с этой страной.

Эксперт обращает внимание, что только после решения Оперштаба туристические компании смогут формировать пакетные предложения для организованных туристов.

"Рейсы, которые сейчас выполняются, они все-таки пока еще по специальным разрешениям. По туризму мы, к сожалению, даже не можем строить прогнозы, когда все возобновится. Будем ждать решения", – подчеркнул Горин.

С 9 ноября РФ возобновила прерванное из-за пандемии регулярное авиасообщение с Багамами, Таиландом, Тунисом, Норвегией, Ираном, Словенией, Оманом, Швецией и Нидерландами. Кроме того, с той же даты Россия сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, ОАЭ, Финляндией и Швейцарией.