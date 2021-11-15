Россияне со "Спутником V" смогут посетить Израиль с 1 декабря

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Россияне, привитые двумя компонентами вакцины "Спутник V", смогут въезжать в Израиль с 1 декабря при соблюдении ряда условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
Сама российская вакцина признается властями страны с 15 ноября, однако сперва они должны урегулировать трудности технического и юридического характера в процедуре въезда туристов.
Отмечается, что к зиме должны наладиться синхронизация систем и завершиться юридические формулировки и обязательства.
"Механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт", – говорится в сообщении.
Ранее власти Израиля приняли решение пускать привитых "Спутником V" туристов из России. Министр туризма страны Константин Развозов отметил, что туристы будут сдавать серологический тест. Однако, по словам Развозова, ситуация может измениться в случае попадания России в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.
Привитые "Спутником V" туристы смогут посетить Израиль
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