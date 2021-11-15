Энтомолог рассказал, стоит ли туристам бояться нашествия скорпионов в Египте

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что скорпионы не нападают на людей, если их на это не спровоцировать.

Ранее сообщалось, что в египетской провинции Асуан в ходе нашествия скорпионов пострадали более 500 человек. При этом от отравления ядом скончались еще трое. Предполагается, что нашествие членистоногих связано с прошедшими в пустынном регионе сильными ливнями и градом, которые являются редкими для этих широт. Скорпионы приползли к жилым домам, поскольку ураганный ветер разрушил их норы.

По словам Марьинского, скорпионы предпочитают находиться в степных и пустынных пространствах. Поэтому на морском побережье они, как правило, не появляются, говорит специалист.

"То, что происходит сейчас в Египте, на самом деле объясняется достаточно просто. Судя по всему, там действительно сложились аномальные погодные условия. При резком ухудшении погоды различные паукообразные, к которым в том числе относятся скорпионы, и различные насекомые склонны к тому, чтобы искать места с более постоянными условиями. Часто ими оказываются жилища людей", – объясняет Марьинский.

При этом скорпионы просто так на людей не нападают, уточняет специалист.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Если вы видите скорпиона, его лучше не трогать. Люди для них не являются пищевыми объектами. Скорпион жалит только тогда, когда обороняется. Либо если человек, не заметив скорпиона, наступил на него ногой или случайно схватил его.

"Когда мы говорим про страны с климатом Египта, то, в принципе, скорпионов там можно встретить круглый год. Понятно, что в прохладный с точки зрения Египта сезон вероятность встречи несколько меньше, но она все равно далеко не нулевая. Но, опять же, в тех местах, где обычно отдыхают туристы, а в Египте это все-таки чаще морское побережье, вероятность встречи не очень большая", – говорит специалист.

Если уберечься все же на удалось и скорпион ужалил туриста, нужно немедленно обратиться к врачу, советует эксперт.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Первая помощь – это в первую очередь покой. То есть стараться как можно меньше двигаться. Безусловно, можно обработать антисептическими средствами место укуса и ждать врача.

Ранее в пресс-службе столичного Депздрава сообщили, что хирурги московской городской клинической больницы № 4 спасли мужчину, которого ядовитый паук из пакета с сушеным инжиром укусил за руку. Известно, что сначала пострадавший заметил на кисти маленькое розовое пятно, однако рука опухла на следующий день.