Энтомолог рассказал, стоит ли туристам бояться нашествия скорпионов в Египте

Фото: Depositphotos/asbjhb
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что скорпионы не нападают на людей, если их на это не спровоцировать.
Ранее сообщалось, что в египетской провинции Асуан в ходе нашествия скорпионов пострадали более 500 человек. При этом от отравления ядом скончались еще трое. Предполагается, что нашествие членистоногих связано с прошедшими в пустынном регионе сильными ливнями и градом, которые являются редкими для этих широт. Скорпионы приползли к жилым домам, поскольку ураганный ветер разрушил их норы.
По словам Марьинского, скорпионы предпочитают находиться в степных и пустынных пространствах. Поэтому на морском побережье они, как правило, не появляются, говорит специалист.
"То, что происходит сейчас в Египте, на самом деле объясняется достаточно просто. Судя по всему, там действительно сложились аномальные погодные условия. При резком ухудшении погоды различные паукообразные, к которым в том числе относятся скорпионы, и различные насекомые склонны к тому, чтобы искать места с более постоянными условиями. Часто ими оказываются жилища людей", – объясняет Марьинский.
При этом скорпионы просто так на людей не нападают, уточняет специалист.
"Когда мы говорим про страны с климатом Египта, то, в принципе, скорпионов там можно встретить круглый год. Понятно, что в прохладный с точки зрения Египта сезон вероятность встречи несколько меньше, но она все равно далеко не нулевая. Но, опять же, в тех местах, где обычно отдыхают туристы, а в Египте это все-таки чаще морское побережье, вероятность встречи не очень большая", – говорит специалист.
Если уберечься все же на удалось и скорпион ужалил туриста, нужно немедленно обратиться к врачу, советует эксперт.
Ранее в пресс-службе столичного Депздрава сообщили, что хирурги московской городской клинической больницы № 4 спасли мужчину, которого ядовитый паук из пакета с сушеным инжиром укусил за руку. Известно, что сначала пострадавший заметил на кисти маленькое розовое пятно, однако рука опухла на следующий день.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: