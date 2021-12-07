Привитые "Спутником V" россияне смогут посетить Мекку

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Привитые "Спутником V" россияне смогут посетить святыни ислама в Мекке, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Власти королевства сделали исключение для "Спутника V". Важно уточнить, что, по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных "Спутником V", то есть привитых "Спутником Лайт" и другими российскими вакцинами пускать не будут", – уточнил Аббясов.

До этого власти Саудовской Аравии допускали только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом туристы обязаны пройти трехдневный карантин, сдать ПЦР-тест и скачать приложение для посещения Заповедной мечети.

Ранее сообщалось, что Норвегия открыла границы для российских путешественников. Всем туристам старше 16 лет нужно зарегистрироваться на сайте entrynorway.no и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа.

