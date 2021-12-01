Привитым "Спутником V" туристам потребуется справка об антителах при въезде в Израиль

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Привитым "Спутником V" туристам потребуется сертификат о вакцинации и справка об антителах при въезде в Израиль, рассказал РИА Новости министр туризма еврейского государства Константин Развозов.

"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител", – сказал Развозов.

Он уточнил, что власти Израиля признают российские серологические тесты, вопрос о которых обсуждался 17–21 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Норвегия открыла границы для российских путешественников. Всем туристам старше 16 лет нужно зарегистрироваться на сайте entrynorway.no и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа.

