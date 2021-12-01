Норвегия открыла границы для туристов из России

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Норвегия открыла границы для российских путешественников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко рассказала, что для посещения страны всем туристам старше 16 лет нужно зарегистрироваться на сайте entrynorway.no. Для въезда в Норвегию нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа, также нужно пройти еще одно экспресс-тестирование после приезда.

Привитым российскими вакцинами, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто не делал прививку, нужно пройти трехдневный карантин за свой счет.

По прошествии трех дней изоляции турист должен сдать еще один ПЦР-тест. Если его результат будет отрицательным, можно продолжить поездку.

От прохождения тестирования и карантина освобождены несовершеннолетние туристы, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой, имеющие сертификат о прививке одной из признанных в Евросоюзе вакцин, а также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, что подтверждается сертификатом, признанным ЕС.

Документы на визу в Норвегию можно подать в 22 визовых центрах РФ.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры отмечают высокий спрос на новогодние поездки на популярные зарубежные курорты.

Наиболее бюджетным зарубежным направлением для россиян на Новый год является Турция – недельный тур на двоих с питанием по системе "все включено" в трехзвездочный отель в Кемере можно найти за 24 тысячи рублей за пакет.

