Эксперты оценили возможное изменение цен на отдых в Турции после краха лиры

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Эксперты в области туристического рынка рассказали, как могут измениться цены на отдых в Турции на фоне краха местной валюты – лиры. Об этом сообщает Life.ru.
Турэксперт компании "Круг друзей" Наиля Власенко заявила, что туры в Турцию стали дешеветь еще летом и сейчас можно купить место в отеле первой-второй береговой линии за 15–20 тысяч рублей.
Вместе с тем специалист напоминает, что цены туроператоров привязаны к евро, в том числе в области авиаперевозок.
"...к сожалению, перелеты сейчас дорожают из-за увеличившихся цен на топливо и повышения топливных сборов. Поэтому мы связываем текущее удешевление больше с сезонным фактором, а не с девальвацией лиры", – пояснила Власенко.
Специалист компании "Розовая пантера" Валентин Арбышев отметил, что из-за девальвации лиры в Турции существуют перебои с поставками некоторых продуктов. При этом он добавил, что протесты из-за экономической ситуации в стране не затрагивают туристические зоны и можно быть спокойным за свою безопасность.
По словам Власенко, в выигрыше от текущей ситуации в Турции могут оказаться самостоятельные путешественники. В частности, за местные лиры можно найти дешевые апартаменты. Кроме того, выгодной стала покупка прибрежного жилья.
Накануне стало известно, что авиакомпаниям компенсируют отмену рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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