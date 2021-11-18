Туроператоры рассказали, как часто россияне ездили за границу в 2021 году

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Более 15 миллионов поездок за рубеж совершили россияне с января по сентябрь 2021 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным пограничной службы ФСБ, количество поездок оказалось на 58,9% ниже, чем за январь – сентябрь допандемийного 2019 года.

Безусловным лидером по турпотоку из РФ стала Турция. Туда за указанный период было совершенно 3 600 759 путешествий. Также россияне часто выбирали для отдыха Кипр, ОАЭ, Египет, Грецию, Тунис, Болгарию, Сербию, Танзанию, Мальдивы и Кубу.

Почти 50% от общего числа путешествий составили поездки с нетуристической целью в Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и на Украину.

При этом, по словам туроператоров, туристический рынок пока не может вернуться к доковидным показателям, поскольку он все еще остается без популярных массовых зимних и летних направлений.

Ранее сообщалось, что россияне начали в несколько раз чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику после объявления о возобновлении авиасообщения с этими странами.

