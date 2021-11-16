Россияне рассказали о планах путешествовать в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис Туту.ру узнал у россиян, планируют ли они путешествовать на Новый год. В опросе онлайн-сервиса приняли участие 1 200 пользователей, сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что половина респондентов намерены провести новогодние праздники дома.

"Точно собираются отправиться в поездку 16% опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели", – говорится в сообщении.

Есть желание отправиться в путешествие в длинные январские выходные у 15 % опрошенных. Они пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты. 19% пока не приняли решение, как провести каникулы.

Ранее глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина рассказала, что туристы выкупили около 70% зимних путевок в Сочи.

По ее словам, в основном раскупаются элитные предложения. Бюджетный сектор выкупается в хаотичном порядке, но всегда распродается к разгару сезона.