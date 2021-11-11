Телезрителям рассказали, куда дешевле всего улететь на Новый год

В декабре из Москвы дешевле всего будет съездить в Санкт-Петербург и Белоруссию. Сервис Aviasales составил список бюджетных направлений.

Авиабилеты из столицы в Питер и обратно обойдутся в 2 тысячи рублей. На новогодние праздники уже в 4 тысячи. Также дешево слетать можно будет в Калининград – менее двух с половиной тысяч за билет. За те же деньги улетите в Сочи и Краснодар. Но обратите внимание, на новогодние праздники цены уже поднимут минимум в 2 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.