Эксперт рассказал, что зимние туры в Сочи выкуплены на 70%

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Туристы выкупили около 70% зимних путевок в Сочи, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.

По ее словам, в основном раскупаются элитные предложения. Бюджетный сектор выкупается в хаотичном порядке, но всегда распродается к разгару сезона.

Ранее эксперты дали прогноз, что продажи туров на новогодние каникулы в 2021 году могут подняться до уровня, который был до пандемии коронавируса. Только после нерабочих дней спрос вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным агрегаторов, на некоторые направления продажи уже увеличились на 60%. При этом пока раскупаются в основном путевки в теплые страны. Треть бронирований приходится на Египет, четверть – на Турцию. Далее в топе – ОАЭ, Мальдивы и Россия.

