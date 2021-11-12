Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных

Телеканал Москва 24 в рубрике "Сани, ай лав ю" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Продажи туров на новогодние каникулы в 2021 году наконец могут подняться до доковидного уровня. Об этом заявили туроператоры. После нерабочих дней спрос, по сравнению с прошлым годом, вырос в 10 раз.

По данным агрегаторов, на некоторые направления продажи уже увеличились на 60%. Правда, пока раскупают в основном путевки в теплые страны. Треть бронирований приходится на Египет, четверть – на Турцию. Далее в топе Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Россия.

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