Отели "Красной поляны" потеряли треть бронирований из-за системы QR-кодов

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Около 30% новогодних бронирований в горном кластере Сочи потеряно в ноябре 2021 года из-за ограничений, связанных с введением QR-кодов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольгу Филипенкову.

По ее словам, в прошлом году в середине ноября загрузка новогоднего периода подошла к 100%. Сейчас на Новый год забронировано около четырех тысяч номеров из шести тысяч – это почти 70%.

"Желание туристов отдохнуть в горах придерживается из-за ковидных ограничений, в частности, из-за введения в Краснодарском крае QR-кодов", – сказала Филипенкова.

Она отметила, что туристы отказываются от поездок из-за невозможности попасть на развлекательные мероприятия, в рестораны и торговые центры курорта без QR-кода.

Филипенкова добавила, что забронированы 80% номеров в крупных и очень известных пятизвездочных отелях "Красной Поляны". Она выразила уверенность, что в них не будет свободных номеров с 25 декабря по 10 января.

Ранее сообщалось, что до 21 ноября доступ в рестораны, торговые центры и на развлекательные мероприятия в Сочи будет возможен только по QR-коду.

Эксперты дали прогноз, что продажи туров на новогодние каникулы в 2021 году могут подняться до уровня, который был до пандемии коронавируса. Только после нерабочих дней спрос вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным агрегаторов, на некоторые направления продажи уже увеличились на 60%. При этом пока раскупаются в основном путевки в теплые страны. Треть бронирований приходится на Египет, четверть – на Турцию. Далее в топе – ОАЭ, Мальдивы и Россия.

