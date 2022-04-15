Свыше 23 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании с начала 2022 года перевезли в электричках более 23 тысяч велосипедов, что на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Уточняется, что наибольшей популярностью сервис пользовался у пассажиров на Ярославском направлении. Там перевезли свыше шести тысяч велосипедов.
"На втором – Казанское (почти 4 тысячи). Замыкают тройку лидеров Курское и Белорусское направления – по 3 тысячи. Самыми активными выходными первого квартала этого года стали 19–20 марта – в течение этих двух дней в поездах ЦППК "проехало" более 1 100 велосипедов", – говорится в сообщении.
В ЦППК напомнили, что пассажир может перевезти один велосипед, разместив его в тамбуре или салоне, при наличии специальных креплений.
Бесплатно провезти велосипед можно в границах МЦД в любое время, для этого нужно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах на станциях и в билетных автоматах.
На других направлениях бесплатно провезти велосипед можно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В остальное время нужно будет заплатить 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей – при дальности пути более 100 километров.
Также пассажиры могут оформить услугу "Велоопция", которая оформляется дополнительно к абонементу и позволяет в любое время бесплатно провозить один велосипед в обычных поездах.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ заработали первые пункты велопроката. Точки открылись недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. Пункты проката работают каждый день с 10:00 до 22:00.
Час проката стоит от 350 рублей за взрослый и от 200 рублей – за детский велосипед. Стоимость аренды веломобиля – от 400 рублей за 30 минут.
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