В Москве стартует сезон городского велопроката. Взять велосипед в аренду можно во всех районах города. Только на ВДНХ к услугам москвичей 500 велосипедов современных моделей.

Сезон велопроката стартовал примерно в то же время, что и в прошлом году. Главное условие для этого – сухой асфальт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.