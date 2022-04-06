Движение по СВХ в пределах МКАД планируют открыть в сентябре 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Движение по всей Северо-Восточной хорде (СВХ) в пределах МКАД планируют открыть в сентябре 2022 года, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов Агентству "Москва".
По его словам, строительство СВХ вышло на финальный этап.
"Участок от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе, последний участок протяженностью 2,4 километра, будет самой длинной эстакадой в городе. На сегодняшний день монтаж пролетных строений завершен на 95%. Ввод в эксплуатацию данного участка планируем завершить, а следовательно, запустить движение по СВХ по поручению мэра города в сентябре этого года", – сказал Загрутдинов.
Он напомнил, что СВХ соединят с будущей трассой М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в районе Некрасовки. По его словам, это произойдет к концу 2023 – началу 2024 года.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.
В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.
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