Более 3 тыс магазинов предложат скидки в рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве"

Фото: "Московские сезоны"/Юлия Иванко

Более 3 тысяч магазинов и 15 рынков предложат скидки и проведут дегустации в рамках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя в Москве", который пройдет с 27 мая по 5 июня. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году гастрономический праздник поддержали более 3 тысяч магазинов и 15 столичных рынков. В дни "Рыбной недели в Москве" с 27 мая по 5 июня покупателей порадуют скидками на рыбу и морепродукты, а также предложат самые разные дегустационные программы", – говорится в релизе.

Отмечается, что в рыбной неделе примут участие 17 торговых сетей: "Виктория", "ВкусВилл", "Х5 Retail Group", "Магнит", Globus, "Магнолия", "Дикси", "Мираторг", «Окей», Eurospar, "Зельгрос", Metro, "Мясновъ", "Азбука Вкуса", "Авоська", Лента/Billa и "Верный". Так, в магазинах "Дикси" рыба и морепродукты будут продаваться со скидками от 11% до почти 50%.

"Например, дальневосточного кальмара можно купить со скидкой 29%, замороженные стейки из форели – 40%, а филе минтая в дни фестиваля будут продавать на 49% дешевле обычной цены. Медальоны из лососевых пород предложат на 21% дешевле, а кусочки скумбрии – на 25% ниже привычной цены", – говорится в сообщении.

В магазинах сети "Окей" в дни фестиваля вся охлажденная рыба будет продаваться с 20-процентной скидкой, скидка на живые устрицы составит 20%, на красную икру – 40%. Кроме того, в ряде магазинов сети "Лента/Billa" пройдут "Туна-шоу", в рамках которых специалисты проведут дегустацию блюд из тунца и демонстрационную разделку рыбы.

Отмечается, что на Рижском рынке 31 мая пройдет день свежей рыбы, скидки составят от 5% до 10%. 3 июня с такой же скидкой будет продаваться сушеная и вяленая рыба, а 5 июня на рынке пройдет распродажа всех видов рыбной продукции.

"В Зеленограде на улице Панфилова покупателей ждут скидки 10–15%, а в списке дегустаций есть семга горячего копчения, осетрина, кета и чавыча. Ленинградский рынок (Часовая, вл.11/3, стр.1) приглашает 29 мая всех отведать уху, а в остальные дни предложит 20% скидки на толстолобика и карася и 10% – на селедку", – указано в материале.

Также акции в рамках фестиваля пройдут на рынках в Лианозовском проезде, на Суздальской улице, Преображенском валу, Люблинской улице, у станции метро "Новоясеневская", а также на Даниловском, Кунцевском и Калужской сельскохозяйственной ярмарке.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет уже в шестой раз. В городе откроются 23 площадки. Четыре из них – площадь Революции, Тверская площадь, Манежная площадь и переход от площади Революции к Манежной площади – расположатся в центре столицы.