Экзотические цветы украсят улицы и площади Москвы с 22 июля

В центре Москвы можно будет увидеть настоящие тропики – улицы и площади города украсят яркие экзотические цветы. Они появятся с 22 июля на площадках фестиваля "Цветочный джем".

Фестиваль пройдет в городе в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". На улицах и площадях города москвичи также смогут увидеть висячие и водные сады, цветочные арки и целые композиции из тропических растений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.