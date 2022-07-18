Благоустройство Конюшковской улицы выполнено на 40% – Бирюков

07:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты выполнили 40% работ по благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. Сейчас выполнили уже 40% от общего объема запланированных работ, основные мероприятия по благоустройству завершим в сентябре", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Заммэра подчеркнул, что на сегодняшний день специалисты на 45% завершили устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Кроме того, ведется прокладка дополнительной водосточной сети.
По словам Бирюкова, на Конюшковской улице появятся небольшие пространства для отдыха с удобными лавочками. Там высадят более 50 деревьев и почти 40 кустарников, установят 56 современных фонарей и уличных торшеров.
Ранее сообщалось, что в Красносельском районе выполнили 50% работ по комплексному благоустройству. Сейчас там продолжаются работы по устройству кабельной канализации, прокладке дополнительной водосточной сети.
По словам Бирюкова, в порядок приводят Новорязанскую и Ольховскую улицы, Басманный, 1-й Басманный и Ольховский переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики.
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